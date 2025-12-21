حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد گفت: قیمت خودرو در بازار آزاد -که تبدیل به کالای سرمایهای شده- متأثر از عواملی همچون نرخ ارز، افزایش مییابد اما راهکار این است که با تولید بیشتر و واردات، میتوان این افزایش قیمت را جبران کرد. این موضوع یک نقطه بهینه دارد که با تلاش و همکاری امکانپذیر است.
وی درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو افزود: طبق مقررات و دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمتها طبق تورم تولیدکننده انجام میشود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت محصولات را ندارد که تمام این مسائل هم طبق دستورالعمل شورای رقابت است.
فرهیدزاده تصریح کرد: امسال، ایران خودرو دو بار افزایش قیمت داشته و این بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است؛ سازمان حمایت همواره درخواست شرکتها را بررسی میکند.
