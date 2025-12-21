  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

معاون وزیر صمت: قیمت خودرو طبق تورم تولیدکننده بررسی می‌شود

معاون وزیر صمت: قیمت خودرو طبق تورم تولیدکننده بررسی می‌شود

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمت‌ها طبق تورم تولیدکننده انجام می‌شود.

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد گفت: قیمت خودرو در بازار آزاد -که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده- متأثر از عواملی همچون نرخ ارز، افزایش می‌یابد اما راهکار این است که با تولید بیشتر و واردات، می‌توان این افزایش قیمت را جبران کرد. این موضوع یک نقطه بهینه دارد که با تلاش و همکاری امکان‌پذیر است.

وی درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو افزود: طبق مقررات و دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمت‌ها طبق تورم تولیدکننده انجام می‌شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت محصولات را ندارد که تمام این مسائل هم طبق دستورالعمل شورای رقابت است.

فرهیدزاده تصریح کرد: امسال، ایران خودرو دو بار افزایش قیمت داشته و این بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است؛ سازمان حمایت همواره درخواست شرکت‌ها را بررسی می‌کند.

کد خبر 6696243
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یاسر بن عامر IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      اوایل امسال درگیری بین وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده با دو شرکت خودرو سازی ایران سر افزایش چند ۱۰ میلیونی تولیدات بود و تا دو روز قبل از چند ۱۲ روزه هم ادامه داشت و به توافق نمی رسیدند. یکهفته بعد از جنگ، شروع کردن به افزایش سریع قیمت ها و از چند میلیون رسیدند به چند صد میلیون و تا الان هم هر روز افزایش داریم. حالا وزارت میفرماید تورم هست و تولید کننده عشقش میکشه اینجوری قیمت بده. هزار آفرین بر شما سالاران اقتصاد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها