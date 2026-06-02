به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده، در مصاحبه با سیما در مورد افزایش قیمت ۸۰ درصدی محصولات مدیران خودرو، افزود: شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت باید مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تحویل دهند و بعد از بررسی و محاسبات، قیمت جدید اعلام می‌شود.

وی گفت: شرکت مدیران خودرو هم مستندات کامل برای افزایش قیمت ارائه نکرده بود و هم استعلام‌های مربوط به قیمت قطعات هنوز به پایان نرسیده بود، اما یکباره قیمت جدید اعلام کرد، این قیمت‌ها وجاهت قانونی ندارد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: طی روزهای آینده با تکمیل محاسبات، قیمت مجاز محصولات این شرکت را اعلام می‌کنیم، هر شرکتی که مغایر با فرایند قانونی تعیین قیمت، اقدام به فروش کند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.

فرهیدزاده گفت: ما برای تعیین قیمت محصولات وارداتی، استعلام‌هایی از دستگاه‌های مختلف نظیر گمرک، بانک مرکزی یا وزارت صمت انجام می‌دهیم و تلاش داریم تا هیچ کالایی گرانتر از کشورهای دیگر به مردم فروخته نشود.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو تا حد افزایش هزینه‌هایی نظیر حقوق و دستمزد، حمل و نقل قطعات یا مواد تولید قابل قبول است و امسال بهطور رسمی فقط در همین حد اجازه افزایش قیمت داده شده است، هنوز پرونده تعیین قیمت شرکت‌های مختلف در حال بررسی است و قیمت جدیدی فراتر از موارد مذکور، اعلام نشده است.