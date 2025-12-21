به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر) شاهد آخرین روز فعالیت سامانه بارشی هستیم و بیشترین اثر آن در نیمه شرقی کشور خواهد بود. شهرهای بجنورد، سملقان، شیروان، اسفراین و کرمان شاهد بارش برف خواهند بود و در مراوه‌تپه، کلاله، مینودشت، اینچه‌برون و گنبد بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به طور کلی امروز بارش‌های پراکنده و موقتی در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و جزایر واقع در نیمه شرقی خلیج فارس رخ خواهد داد.

اصغری با اشاره به شرایط جوی استان بوشهر بیان کرد: در صورت تأخیر پروازها، نگرانی وجود ندارد؛ گرد و خاک وارداتی از خارج کشور باعث کاهش دید افقی شده و ممکن است به برخی زیرساخت‌ها، از جمله خطوط برق، آسیب وارد کند. توصیه می‌شود فعالیت‌های ورزشی و تفریحی در فضای باز در استان بوشهر فعلاً متوقف شود.

وی همچنین درباره وضعیت کیفیت هوای تهران و برخی شهرهای استان مرکزی ادامه داد: به دلیل پایداری جو، آلودگی هوا افزایش یافته و احتمالاً تعداد شهرهای آلوده از امروز بیشتر خواهد شد. با توجه به شلوغی‌ها و رفت‌وآمدهای شب یلدا، عصر و شب آلودگی هوا تشدید خواهد شد. افراد حساس، سالمندان و کودکان از حضور طولانی در فضای باز خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در تهران، این هفته موج ضعیفی از شهر عبور خواهد کرد و سه‌شنبه شب آسمان ابری خواهد بود و احتمال بارش خفیف وجود دارد. بارندگی قابل توجه در استان تهران، احتمالاً اوایل هفته آینده رخ خواهد داد.