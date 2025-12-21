هوای قابل قبول اصفهان در آخرین روز پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح یکشنبه ۳۰ آذرماه با میانگین ۷۳ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۵، احمدآباد با عدد ۹۳، میدان انقلاب ۷۱، پارک زمزم ۷۳، دانشگاه صنعتی ۷۴، رودکی و رهنان ۶۵، زینبیه و ولدان ۶۸، سپاهانشهر ۸۱، فرشادی ۷۰، فیض ۷۹، بولوار کاوه ۵۷، هزار جریب ۵۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه کردآباد با ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
امروز هوای خمینیشهر، زرینشهر و شاهینشهر و مبارکه در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با عدد ۱۰۹ ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
