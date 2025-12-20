به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش آلایندههای جوی، بهویژه ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون، اعلام کرد: این شرایط از شامگاه امشب (شنبه، ۲۹ آذر) تا روز چهارشنبه (۳ دی) ادامه خواهد داشت.
بر اساس اطلاعیه این اداره، پایداری نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر بهویژه در ساعات عصر، شب و اوایل صبح روز بعد، موجب افزایش آلایندهها در سطح استان تهران خواهد شد. این وضعیت بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی استان را تحت تأثیر قرار داده و با غبار محلی، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس همراه خواهد بود.
هواشناسی استان تهران هشدار داده است که در صورت تداوم پایداری جو و عدم کنترل منابع آلاینده، کیفیت هوا در برخی ساعات برای همه گروهها ناسالم شده و کاهش دید در نواحی پرتردد شهری دور از انتظار نیست.
این اداره با توجه به پیشبینی افزایش آلودگی هوا، توصیه کرده است که شهروندان از ترددهای غیرضروری در مناطق پرتردد خودداری کنند. همچنین پرهیز از فعالیتهای سنگین و طولانیمدت در زمان اوج انباشت آلایندهها برای تمامی گروهها و استفاده حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی مورد تأکید قرار گرفته است.
بر پایه بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود. با توجه به ماندگاری توده هوای سرد، یخبندان و مه در دامنهها و ارتفاعات تا اواسط هفته مورد انتظار خواهد بود.
نظر شما