مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، تا فردا شرایط جوی استان نسبتاً آرام خواهد بود و بیشینه دمای هوا نیز در این مدت حدود دو درجه افزایش می‌یابد.

وی افزود: به‌تدریج از روز پنجشنبه، به‌واسطه نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار، شاهد افزایش ابر خواهیم بود و تا صبح روز جمعه احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.

به گفته اصحابی، سردترین نقاط استان طی شبانه‌روز گذشته، درازنو با دمای منفی پنج درجه سانتی‌گراد و گرگان با صفر درجه گزارش شده است. همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان هشت درجه سانتی‌گراد بوده است.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در مقابل، گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته شهرستان کلاله با دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.

اصحابی با اشاره به وضعیت دمایی مرکز استان گفت: حداقل دمای گرگان صبح امروز صفر درجه ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۵ درجه سانتی‌گراد برسد.