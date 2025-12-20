به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در استانهای فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، خراسان رضوی و شرق استان گلستان، تداوم بارشها پیشبینی میشود.
وی افزود: طی چند روز گذشته، بیشترین میزان بارش بهنوبت در مناطق کیش، میناب، بندر خمیر، رودان و لاوان به ثبت رسیده است، بهدلیل ادامه فعالیت سامانه بارشی، در حال حاضر عدد نهایی بارشها اعلام نمیشود.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به روند کاهش محسوس دما در کشور تصریح کرد: در بسیاری از استانها، از جمله تهران، شرایط دمایی بهصورت غیرمتعارف سرد شده است. امروز صبح، ایستگاه دیزین دمای منفی ۱۳ درجه سانتیگراد را ثبت کرد و اردبیل با کمینه دمای منفی ۸ درجه، سردترین مرکز استان کشور بود.
اصغری ادامه داد: اوج سرمای غیرعادی در نیمه شمالی استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، یزد، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات استانهای سمنان، تهران، البرز و قزوین پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: مطابق الگوهای نقشههای پیشیابی، فردا (یکشنبه، ۳۰ آذر) بارشهای برف و باران بهصورت پراکندهتر از روزهای قبل در خراسان شمالی، شرق گلستان، شمال خراسان جنوبی، بخشهایی از خراسان رضوی و همچنین جزایر واقع در نیمه شرقی خلیج فارس ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: پس از آن، فعالیت این سامانه بارشی بهطور کامل بارشها تضعیف میشود و از روز دوشنبه (یکم دی) تا پایان هفته، جو کشور در اغلب مناطق پایدار خواهد بود.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: پایداری هوا بهطور طبیعی با افزایش غلظت آلایندههای جوی همراه خواهد بود، بهویژه در مناطق صنعتی. بر همین اساس، برای شهر تهران تا پایان هفته جاری، انتظار وقوع بارندگی وجود ندارد.
