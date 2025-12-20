https://mehrnews.com/x39VYt ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷ کد خبر 6696313 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷ برف شدید در «کنگ» مشهد- در این فیلم تصاویری از برف شدید در «کنگ» طرقبه را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد خبر 6696313 کپی شد مطالب مرتبط سفیدپوش شدن مشهد در آستانه یلدا شادی مردم مشهد از بارش برف پاییزی رضایی پور: دمای هوای مشهد در شب یلدا به منفی ۸ درجه می رسد مدارس ابتدایی و متوسطه اول مشهد و تبادکان فردا غیرحضوری است راههای اصلی و روستایی شهرستان ششتمد بازگشایی شد آغاز بارش برف در نیشابور بارش برف در شهرستان قوچان سعیدی یگانه: همه جادههای اصلی و فرعی خراسان رضوی بازگشایی شد نشاط و شادابی خانوادگی با تیوپ سواری برفی در قوچان تصاویری از شهر برفی چناران بارش برف در افغانستان باعث توقف ورود ناوگان حمل و نقل از دوغارون شد بنی اسدی: بارش برف جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرده است برچسبها بارش برف طرقبه خراسان رضوی
نظر شما