بارش برف در افغانستان باعث توقف ورود ناوگان حمل و نقل از دوغارون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حبیبی اظهار کرد: فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم حوزه پذیرش ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی درپی بارش باران و برف در گمرک اسلام قلعه افغانستان، منجر به توقف خروج کامیون‌های حامل کالا و یا خالی از دوغارون به سمت این کشور شد.

معاون توسعه مدیریت و رئیس ستاد بحران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد افزود: در پی جاری شدن روان آب‌ها و نامناسب بودن وضعیت پارکینگ‌های گمرک اسلام قلعه افغانستان، تا عادی شدن روند پذیرش ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی از سمت افغان، خروج کامیون‌ها از دوغارون به سمت این کشور تعطیل شده است.

وی اظهار کرد: بارش برف چند روز گذشته در افغانستان باعث جاری شدن آب در پارکینگ‌های گمرک مرزی اسلام قلعه شده است و امکان خروج کامیون از دوغارون به سمت افغانستان نیست.

حبیبی ادامه داد: تلاش شده با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های متولی در دوغارون و اسلام قلعه افغانستان امروز تردد ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی از سر گرفته شود تا صف تشکیل شده آن سوی مرز به حداقل برسد.

معاون توسعه مدیریت و رئیس ستاد بحران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد بیان کرد: طی ۲ روز گذشته ۱۳۷ راننده ایرانی که در باران و برف افغانستان گرفتار شده بود که با تعامل دستگاه‌های متولی افغانستانی بدون کامیون وارد ایران شدند.

به گفته وی، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته فقط ۷۶۰ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی در ۲ مرز اسلام قلعه افغانستان و دوغارون تایباد رفت و آمد کرده اند.

حبیبی افزود: در پی بارش برف ۲ روز گذشته تایباد در حال حاضر هشت دستگاه خودروی سنگین امدادرسان در منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون با ۲۰ نفر نیرو مستقر شده اند.

معاون توسعه مدیریت و رئیس ستاد بحران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد گفت: همه زیرساخت‌های لازم در راستای مقابله با بارش باران و برف در پارکینگ‌های دولتی و بخش خصوصی دوغارون فراهم شده و تا این لحظه هیچ گونه حادثه‌ای گزارش نشده است.