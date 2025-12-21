  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

آغاز بارش برف در نیشابور

نیشابور- بارش شدید برف از ظهر یکشنبه در سطح شهرستان نیشابور آغاز شد.

فیلم: سید متین رضوی

