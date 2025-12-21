https://mehrnews.com/x39Wp8 ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲ کد خبر 6697277 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲ آغاز بارش برف در نیشابور نیشابور- بارش شدید برف از ظهر یکشنبه در سطح شهرستان نیشابور آغاز شد. دریافت 18 MB فیلم: سید متین رضوی کد خبر 6697277 کپی شد مطالب مرتبط بنی اسدی: بارش برف جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرده است بارش برف در شهرستان قوچان خروج سامانه بارشی از خراسان رضوی؛روند افزایشی دما آغاز شد برف شدید در «کنگ» بنی اسدی:برخی جادههای خراسان رضوی لغزنده و مه آلود است تصاویری از شهر برفی چناران سفیدپوش شدن مشهد در آستانه یلدا برف ۱۳ خانهروستایی در کوهسرخ را تخریب کرد برچسبها بارش برف برف و کولاک خراسان رضوی نیشابور
