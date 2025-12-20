به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: همه مسیرهای اصلی از جمله جاده‌های مشهد- تربت حیدریه، مشهد- کلات، قوچان به سرولایت (سلطان آباد)، سبزوار - بردسکن، جاده مشهد-کلات و تربت جام - صالح آباد که به دلیل شرایط جوی مسدود شده بود، با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی تاکید کرد: با این وجود رانندگان برای تردد در جاده‌های استان ضمن رعایت سرعت مطمئنه حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

وی اظهار کرد: شهروندان دیروز همکاری بسیار خوبی در جاده‌ها داشتند و خوشبختانه دیشب تصادف منجر به فوت نداشتیم.

سعیدی یگانه افزود: دیروز در مجموع پنج فقره تصادف جرحی با ۹ مصدوم و ۲۵ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داد که این ارقام نسبت به روزهای گذشته کمتر بوده است.