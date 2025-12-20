  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

سعیدی یگانه: همه جاده‌های اصلی و فرعی خراسان رضوی بازگشایی شد

سعیدی یگانه: همه جاده‌های اصلی و فرعی خراسان رضوی بازگشایی شد

مشهد- جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: همه جاده‌های اصلی و فرعی استان که به دلیل بارش برف و وقوع کولاک روز جمعه مسدود شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: همه مسیرهای اصلی از جمله جاده‌های مشهد- تربت حیدریه، مشهد- کلات، قوچان به سرولایت (سلطان آباد)، سبزوار - بردسکن، جاده مشهد-کلات و تربت جام - صالح آباد که به دلیل شرایط جوی مسدود شده بود، با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی تاکید کرد: با این وجود رانندگان برای تردد در جاده‌های استان ضمن رعایت سرعت مطمئنه حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

وی اظهار کرد: شهروندان دیروز همکاری بسیار خوبی در جاده‌ها داشتند و خوشبختانه دیشب تصادف منجر به فوت نداشتیم.

سعیدی یگانه افزود: دیروز در مجموع پنج فقره تصادف جرحی با ۹ مصدوم و ۲۵ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داد که این ارقام نسبت به روزهای گذشته کمتر بوده است.

کد خبر 6695931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها