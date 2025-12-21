  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

بارش برف در شهرستان قوچان

مشهد- در این فیلم، تصاویری از بارش برف در آخرین روز پاییز ۱۴۰۴ در شهرستان قوچان را مشاهده می‌کنید.

