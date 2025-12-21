https://mehrnews.com/x39Wph ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸ کد خبر 6697284 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸ بارش برف در شهرستان قوچان مشهد- در این فیلم، تصاویری از بارش برف در آخرین روز پاییز ۱۴۰۴ در شهرستان قوچان را مشاهده میکنید. دریافت 10 MB کد خبر 6697284 کپی شد مطالب مرتبط آغاز بارش برف در نیشابور بنی اسدی:برخی جادههای خراسان رضوی لغزنده و مه آلود است تصاویری از شهر برفی چناران برف شدید در «کنگ» خروج سامانه بارشی از خراسان رضوی؛روند افزایشی دما آغاز شد تداوم بارش شدید برف در مشهد برچسبها بارش برف خراسان رضوی شهرستان قوچان
