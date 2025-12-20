راههای اصلی و روستایی شهرستان ششتمد بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فیضآبادی اظهار کرد: علاوه بر باز شدن جاده اصلی ششتمد- بردسکن راه ارتباطی ۶ روستای این شهرستان که تا عصر امروز مسدود بود، بازگشایی شد.
فرماندار ششتمد بیان کرد: با اقدامات بهموقع و هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی و تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری، دستگاههای خدمات رسان، دهیاریها، شهرداریها و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان محورهای اصلی، فرعی، روستایی و کوهستانی شهرستان ششتمد در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی و تردد در آنها برقرار شد.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها همچنان در حالت آمادهباش هستند و وضعیت راهها بهصورت مستمر رصد میشود تا در صورت بروز شرایط جوی نامساعد اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.
فیض آبادی ضمن قدردانی از همکاری مردم و صبوری رانندگان از شهروندان خواست در شرایط زمستانی با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات لازم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
