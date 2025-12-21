بنی اسدی: بارش برف جاده های خراسان رضوی را لغزنده کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: بارش برف و وقوع مه غلیظ در آخرین روز پاییز جاده‌های استان را لغزنده کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بارش برف تردد در جاده‌های جوین، جغتای، فیروزه، سبزوار، خوشاب، زبرخان، چناران و قوچان تحت تأثیر قرار داده است.

وی گفت: به طور اختصاصی بارش‌ها سطح جاده قوچان - سلطان آباد (بخش سرولایت نیشابور)، بزرگراه باغچه - تربت حیدریه در محدوده گردنه‌های سبز و خماری و مسیر تربت حیدریه - گناباد در محدوده سه راهی شادمهر را لغزنده کرده است و رانندگان باید رعایت قوانین رانندگی با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

بنی اسدی عنوان کرد: مه غلیظ دید رانندگان در جاده‌های قوچان و رشتخوار و محورهای مشهد - میامی در محدوده کنارگذر شمالی مشهد، مشهد - کلات در محدوده گردنه گوجگی، مشهد - سرخس در محدوده سه راه «آبروان» و سبزوار - بردسکن را محدود کرده است.