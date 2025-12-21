رضایی پور: دمای هوای مشهد در شب یلدا به منفی ۸ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: دمای هوا امشب در همه نقاط خراسان رضوی به زیر صفر درجه خواهد رسید و یکی از سردترین شب‌های امسال البته تا این زمان به ثبت می‌رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: روز گذشته ۲۵ سانتیمتر برف در مشهد به زمین نشست و هم اکنون شهرستان‌های سبزوار، نیشابور و قوچان میزبان بارش برف هستند و امروز نیز بارش برف پراکنده برای کلانشهر مشهد دور از انتظار نخواهد بود.

وی تصریح کرد: تشکیل مه و کولاک برف در ارتفاعات و ماندگاری هوای سرد استان تا اواخر هفته جاری از دیگر پدیده‌های جوی است.

رضایی پور اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با منفی ۱۰ درجه سردترین و داورزن با هشت درجه بیشترین دمای استان را داشته‌اند و در همین مدت مشهد نوسانات دمایی حداقل منفی هفت و حداکثر ۲ درجه سلسیوس را تجربه کرده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد چهار درجه زیر صفر است و طی امروز دما بین حداقل منفی هشت و حداکثر ۲ درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود.