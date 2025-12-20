حمایت کمیته امداد ایلام از ۷۰ هزار نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با عنوان اینکه اشتغال و تأمین مسکن بعنوان زیربناهایی توانمندسازی خانوادهها در اولویت برنامههای این نهاد هستند بیان کرد: از لحاظ مسکن با همکار دستگاههای اجرایی نیاز عمده ی خانوادههای مددجوی واجد شرایط مرتفع شده است و آن دسته از مددجویان که فاقد مسکن هستند از لحاظ تهیه زمین دارای مشکل هستند.
وی با عنوان اینکه بخاطر مشکلات اقتصادی امروز، حدود ۳۵۰۰ خانوار به جمعیت مددجویی استان اضافه شده است گفت: در زمینه اشتغال و تأمین مسکن مددجویان یکی از سه استانهای برتر کشور هستیم.
مدیرکل امداد استان تصریح کرد: در زمینهی تأمین مسکن مددجویان همکاری و هم افزایی خوبی بین کمیته امداد، بنیاد مسکن و بسیج سازندگی سپاه وجود دارد.
مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیتهای این بنیاد و خدمات فرهنگی آن در عرصهی دفاع مقدس آمادگی این دستگاه را برای همکاری با کمیته امداد استان اعلام کرد.
سرهنگ مرغزاری افزود: با توجه به در اختیار بودن مجموعههای فرهنگی از جمله موزهی دفاع مقدس استان آمادگی داریم میزبان خانوادههای مددجو در قالب اردوهای استانی یا بازدیدهای گروهی و خانوادگی باشیم.
