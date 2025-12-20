به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، باشگاه بدین‌وسیله به اطلاع افکار عمومی و هواداران عزیز می‌رساند:

برخلاف اصول حرفه‌ای، اخلاقی و مقررات حاکم بر محرمانگی اطلاعات پزشکی، نماینده سابق حقوقی باشگاه اقدام به رسانه‌ای‌کردن اطلاعات مرتبط با وضعیت سلامت یکی از بازیکنان نموده است؛ اقدامی که بدون رضایت ذی‌نفع و مغایر با مقررات جاری صورت گرفته است.

بدیهی است که پیش از انعقاد قرارداد، بازیکن مذکور (داکنز نازون) مطابق مقررات و الزامات پزشکی فیفا و در چارچوب Pre-Competition Medical Assessment (PCMA)، در یکی از مراکز پزشکی مورد تأیید فیفا (FIFA Medical Centre of Excellence) در کشور ترکیه به‌طور کامل مورد ارزیابی پزشکی قرار گرفته و پس از دریافت تأییدیه‌های رسمی پزشکی، قرارداد با وی منعقد شده است.

متعاقب آن و در ادامه فرآیند نظارتی سازمان لیگ، بازیکن در مرکز پزشکی عالی فیفا در تهران (ایفمارک) تحت معاینه و بررسی مجدد پزشکی قرار گرفت که در ادامه ارزیابی‌ها و در راستای صیانت از سلامت بازیکن، وی جهت بررسی‌های تکمیلی به مرکز معتمد ایفمارک، مرکز تخصصی قلب و عروق شهید رجایی ارجاع و پس از انجام کلیه تست‌های تشخیصی پیشرفته و استاندارد، یک کمیسیون تخصصی با حضور اساتید برجسته قلب و عروق کشور تشکیل گردید و در نهایت، نظر تخصصی و تأییدیه‌های لازم پزشکی بر اساس اصول علمی و استانداردهای بین‌المللی مبنی بر تأیید حضور در لیگ فوتبال ایران اخذ شد.

باشگاه تأکید می‌نماید که افشای هرگونه اطلاعات پزشکی بازیکنان بدون مجوز قانونی و رضایت آگاهانه، نقض آشکار اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بوده و با مقررات ملی و بین‌المللی، از جمله مقررات فیفا، در تعارض است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که باشگاه و بازیکن، حق پیگیری و طرح شکایت حقوقی و قانونی علیه فرد یا افرادی که اقدام به افشای اطلاعات محرمانه پزشکی نموده‌اند را در کلیه مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌دانند و در این خصوص از هیچ‌گونه اقدام قانونی مقتضی فروگذار نخواهند کرد.

باشگاه همواره سلامت بازیکنان، رعایت اصول حرفه‌ای پزشکی و احترام به حقوق فردی را در اولویت مطلق خود قرار داده و متعهد به اجرای دقیق مقررات حاکم بر محرمانگی و اخلاق حرفه‌ای می‌باشد.