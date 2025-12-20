یزدیان: بودجه فرهنگ از زندگی واقعی مردم حذف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با نگاهی متفاوت به وضعیت بودجه فرهنگی کشور گفت: وقتی از بودجه فرهنگ صحبت می‌کنیم، معمولاً بحث به عدد و درصد خلاصه می‌شود، اما مسئله اصلی این است که فرهنگ عملاً از زندگی روزمره مردم

حذف شده است. بودجه‌ای که نتواند در محله، مدرسه، شهر و فضای عمومی دیده شود، حتی اگر روی کاغذ وجود داشته باشد، کارکرد واقعی ندارد.

وی افزود: امروز بسیاری از خانواده‌ها هیچ دسترسی مؤثری به فعالیت‌های فرهنگی ندارند. نه کتابخانه محلی فعال است، نه برنامه فرهنگی مستمر وجود دارد و نه زیرساختی که بتواند فرهنگ را از حالت شعاری خارج کند. این وضعیت نتیجه سال‌ها نگاه حداقلی به فرهنگ در سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی است واقعیت این است که ما هم فقر زیرساختهای به روز و کارآمد داریم و هم فقر برنامه و رویداد فرهنگی. زیرساختی که فعال نباشد هم تأثیری ندارد.

یزدیان با اشاره به پیوند مستقیم فرهنگ و اقتصاد شهری ادامه داد: فرهنگ فقط مسئله هویت یا هنر نیست؛ مستقیماً با کیفیت زندگی، آرامش اجتماعی و حتی رونق اقتصادی شهرها ارتباط دارد. شهری که فضای فرهنگی زنده ندارد، دچار فرسایش اجتماعی می‌شود و هزینه‌های آن دیر یا زود در حوزه‌های دیگر مثل آسیب‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی و افت سرمایه اجتماعی بروز می‌کند.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: یکی از اشکالات اساسی این است که بودجه فرهنگ معمولاً در سطح ملی دیده می‌شود، اما به شهر و محله نمی‌رسد. در حالی که اثرگذاری واقعی فرهنگ در سطح محلی اتفاق می‌افتد. اگر بودجه فرهنگی به شکل هدفمند به فضاهای شهری، محلات، مدارس و مراکز مردمی هدایت نشود، عملاً از کارکرد خود خارج می‌شود.

وی ادامه داد: کشور از نظر منابع انسانی، ظرفیت‌های مردمی و نهادهای فرهنگی غنی است، اما نبود پشتیبانی مالی پایدار باعث شده این ظرفیت‌ها یا خاموش بمانند یا مقطعی و فرسایشی عمل کنند. این در حالی است که هزینه فعال نگه داشتن یک زیرساخت فرهنگی محلی، بسیار کمتر از هزینه‌های اجتماعی ناشی از نبود آن است.

یزدیان در پایان تأکید کرد: اصلاح بودجه فرهنگ فقط افزایش رقم نیست؛ بازگرداندن فرهنگ به متن زندگی مردم است. اگر فرهنگ در شهر، محله و خانواده دیده نشود، نمی‌توان انتظار انسجام اجتماعی، مشارکت عمومی و پایداری اجتماعی داشت. بودجه فرهنگ باید به گونه‌ای تنظیم شود که مردم اثر آن را لمس کنند، نه اینکه فقط در جداول بودجه باقی بماند.