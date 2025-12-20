انارکی: نباید فرهنگ را جدا از اقتصاد تحلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با نگاهی متفاوت به مسئله بودجه فرهنگی اظهار کرد: معمولاً فرهنگ را جدا از اقتصاد تحلیل میکنند، در حالی که یکی از خطاهای پنهان در سیاستگذاری اقتصادی کشور، همین جداسازی است. وقتی فرهنگ در
بودجه تضعیف میشود، پیامدهای آن دیر یا زود در شاخصهای اقتصادی خود را نشان میدهد.
انارکی ادامه داد: اقتصادی که بر اعتماد عمومی، مسئولیتپذیری اجتماعی و رفتار جمعی استوار نباشد، حتی با تزریق منابع مالی هم پایدار نمیماند. این مؤلفهها محصول سیاستهای فرهنگیاند، نه دستورالعملهای مالی. کاهش بودجه فرهنگ یعنی تضعیف همین زیرساختهای نامرئی اما حیاتی اقتصاد.
وی با اشاره به نگاه کوتاهمدت در تنظیم بودجه گفت: در بسیاری از تصمیمات، تمرکز بر جبران فوری کسریهاست، نه اصلاح ریشهها. فرهنگ از جمله بخشهایی است که آثارش فوری دیده نمیشود، به همین دلیل در زمان تنگنای مالی، بهسادگی کنار گذاشته میشود. اما همین حذف تدریجی، در بلندمدت هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش قابل توجهی از ناکارآمدیها، فرارهای اقتصادی، بیانضباطی مالی و حتی شکست برخی سیاستهای حمایتی، ریشه در ضعفهای فرهنگی دارد. وقتی برای اصلاح رفتار اقتصادی جامعه هزینه نمیکنیم، ناچار میشویم چند برابر آن را صرف کنترل، نظارت و جبران کنیم.
انارکی تصریح کرد: مسئله فرهنگ، مسئله منابع نیست، مسئله اولویتگذاری است. در اقتصادی که گردشهای مالی بزرگ بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی انجام میشود، طبیعی است که فرهنگ در انتهای جدول قرار بگیرد. اگر نگاه اصلاح نشود، هر سال همین چرخه تکرار خواهد شد؛ عددی کوچک برای فرهنگ و انتظاراتی بزرگ از جامعه.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح بودجه فرهنگی، بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. نمیتوان انتظار اقتصادی منظم، مولد و پایدار داشت، اما همزمان از سرمایهگذاری فرهنگی غفلت کرد. این دو از هم جدا نیستند و هر تصمیمی که امروز درباره فرهنگ گرفته میشود، فردا در اقتصاد کشور پاسخ داده خواهد شد.
نظر شما