به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سهم کم بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: فرهنگ تنها یک ردیف هزینه‌ای نیست؛ ستون اصلی تربیت، هویت ملی و انسجام اجتماعی است. وقتی بودجه آن محدود باشد، اثرات آن فراتر از هنر و سرگرمی دیده می‌شود و پایه‌های اعتماد و همکاری اجتماعی را تضعیف می‌کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: نگاه کوتاه‌مدت به فرهنگ، پیامدهای بلندمدت جدی دارد. فرهنگی که امروز تضعیف شود، نسل‌های آینده با کاهش مهارت‌های اجتماعی، کمبود هویت ملی و ضعف در همبستگی جمعی مواجه خواهند شد. این پیامدها نه تنها به زندگی روزمره مردم، بلکه به توانمندی اقتصادی و توسعه کشور نیز آسیب می‌زند.

وی افزود: مسئله فقط کمبود منابع نیست، بلکه مشکل اصلی نحوه تخصیص و اولویت‌بندی است. کشور دارای منابع قابل توجه است که اگر بخشی از آن به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، می‌توان بودجه فرهنگ را به شکل قابل توجهی افزایش داد و اثرات آن در جامعه ملموس خواهد بود.

حاجی دلیگانی با اشاره به اهمیت فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: وقتی جامعه از نظر فرهنگی قوی باشد، بسیاری از مشکلات اجتماعی کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند. بودجه فرهنگی مانند سرمایه‌ای بلندمدت است که بازده آن هم در تربیت نسل‌ها و هم در کاهش هزینه‌های اجتماعی دیده می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از ردیف مالی و عدد باشد. فرهنگ سرمایه‌ای است که هویت، انسجام و توسعه کشور را شکل می‌دهد. هرگونه تضعیف این سرمایه امروز، پیامدهای پرهزینه و جدی برای نسل‌های آینده خواهد داشت و اصلاح نگاه به آن، شرط اصلی توسعه پایدار و توانمندی جامعه است.