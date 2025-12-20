  1. سیاست
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

حاجی دلیگانی: کاهش بودجه فرهنگ، پایه‌های توسعه را تهدید می‌کند

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از ردیف مالی و عدد باشد زیرا فرهنگ سرمایه‌ای است که توسعه کشور را شکل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سهم کم بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: فرهنگ تنها یک ردیف هزینه‌ای نیست؛ ستون اصلی تربیت، هویت ملی و انسجام اجتماعی است. وقتی بودجه آن محدود باشد، اثرات آن فراتر از هنر و سرگرمی دیده می‌شود و پایه‌های اعتماد و همکاری اجتماعی را تضعیف می‌کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: نگاه کوتاه‌مدت به فرهنگ، پیامدهای بلندمدت جدی دارد. فرهنگی که امروز تضعیف شود، نسل‌های آینده با کاهش مهارت‌های اجتماعی، کمبود هویت ملی و ضعف در همبستگی جمعی مواجه خواهند شد. این پیامدها نه تنها به زندگی روزمره مردم، بلکه به توانمندی اقتصادی و توسعه کشور نیز آسیب می‌زند.

وی افزود: مسئله فقط کمبود منابع نیست، بلکه مشکل اصلی نحوه تخصیص و اولویت‌بندی است. کشور دارای منابع قابل توجه است که اگر بخشی از آن به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، می‌توان بودجه فرهنگ را به شکل قابل توجهی افزایش داد و اثرات آن در جامعه ملموس خواهد بود.

حاجی دلیگانی با اشاره به اهمیت فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: وقتی جامعه از نظر فرهنگی قوی باشد، بسیاری از مشکلات اجتماعی کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند. بودجه فرهنگی مانند سرمایه‌ای بلندمدت است که بازده آن هم در تربیت نسل‌ها و هم در کاهش هزینه‌های اجتماعی دیده می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از ردیف مالی و عدد باشد. فرهنگ سرمایه‌ای است که هویت، انسجام و توسعه کشور را شکل می‌دهد. هرگونه تضعیف این سرمایه امروز، پیامدهای پرهزینه و جدی برای نسل‌های آینده خواهد داشت و اصلاح نگاه به آن، شرط اصلی توسعه پایدار و توانمندی جامعه است.

