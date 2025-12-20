  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت اشرف بروجردی

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی را به برادر وی، علاءالدین بروجردی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی، همسر و خواهر شهید را به علاءالدین بروجردی نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی

درگذشت همشیره محترمه خانم دکتر اشرف بروجردی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی، خواهر شهید و همسر شهید والامقام غلامعلی معتمدی از شهدای گرانقدر هفتم تیر و موجب تألم و تأثر گردید.

این مصیبت را به جنابعالی و آن خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

