پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت اشرف بروجردی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی، همسر و خواهر شهید را به علاءالدین بروجردی نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی

درگذشت همشیره محترمه خانم دکتر اشرف بروجردی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی، خواهر شهید و همسر شهید والامقام غلامعلی معتمدی از شهدای گرانقدر هفتم تیر و موجب تألم و تأثر گردید.

این مصیبت را به جنابعالی و آن خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی