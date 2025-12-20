جهانگیری: فرهنگ نخ تسبیح جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به وضعیت بودجه فرهنگی کشور گفت: اثر کاهش بودجه فرهنگ فقط در پایتخت یا مراکز رسمی دیده نمی‌شود؛ اولین و جدی‌ترین پیامدهای آن در استان‌ها، شهرهای مرزی ومناطق چند فرهنگی بروز می‌کند. جایی که فرهنگ نقش تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و همزیستی را دارد.

وی افزود: در مناطقی مثل آذربایجان غربی، فرهنگ ابزار گفت‌وگو، همبستگی و مدیریت تفاوت‌هاست. وقتی این ابزار تضعیف شود، سوءتفاهم‌ها، فاصله‌های اجتماعی و احساس نادیده‌گرفته‌شدن تقویت می‌شود. این موضوع فقط فرهنگی نیست؛ مستقیماً به امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی گره خورده است.

جهانگیری با بیان اینکه نگاه بودجه‌ای فعلی، فرهنگ را یک بخش لوکس نشان می‌دهد، ادامه داد: این نگاه از مرکز به حاشیه نوشته شده است. در عمل، فرهنگ برای بسیاری از مناطق کشور نقش زیرساخت دارد؛ زیرساختی که نبود آن، هزینه‌های اجتماعی، قضائی و حتی امنیتی را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم ارومیه تصریح کرد: وقتی بودجه فرهنگ کوچک می‌شود، اولین اتفاق تعطیلی برنامه‌های بومی، محلی و مردمی است؛ برنامه‌هایی که هیچ جایگزین دیگری ندارند. این یعنی تضعیف سرمایه اجتماعی در همان جاهایی که بیش از همه به آن نیاز داریم.

وی تأکید کرد: مسئله این نیست که منابع وجود ندارد؛ مسئله این است که فرهنگ در اولویت تصمیم‌گیری دیده نمی‌شود. اگر بخشی از منابع کلان اقتصادی کشور به صورت هدفمند به فعالیت‌های فرهنگی در استان‌ها اختصاص یابد، بازده اجتماعی آن چند برابر هزینه خواهد بود.

جهانگیری در پایان گفت: فرهنگ نخ تسبیح جامعه است. اگر این نخ شل شود، جامعه از هم نمی‌پاشد، اما انسجامش را آرام‌آرام از دست می‌دهد. بودجه فرهنگ، بودجه پیشگیری است؛ پیشگیری از شکاف اجتماعی، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی. این واقعیتی است که باید در بودجه‌نویسی به رسمیت شناخته شود.