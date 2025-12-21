به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با مطرح کردن سخنان جنگ طلبانه مدعی شد که این رژیم مجبور خواهد شد حملات جدیدی را علیه غزه و لبنان قبل از برگزاری انتخابات در اراضی اشغالی انجام دهد.

وی افزود که آتش بس کنونی احتمالاً برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از زمان به اصطلاح اجرای آتش بس در نوار غزه و لبنان به هیچکدام از تعهدات خود پایبند نبوده و حملاتش را علیه این مناطق متوقف نکرده است.

اسموتریچ گفت که هنوز جدول زمانی مشخص یا سناریوهایی که به این حملات بیانجامد مشخص نشده اما اوضاع کنونی نا پایدار است.