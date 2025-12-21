مصر: قرارداد گازی با اسرائیل ربطی به مسائل سیاسی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدرعبدالعاطی وزیر خارجه مصر در واکنش به انتشار گزارشاتی در خصوص سفر قریب الوقوع رئیس جمهور این کشور همزمان با سفر نتانیاهو به آمریکا تاکید کرد که هیچ برنامهای برای سفر خارجی عبدالفتاح سیسی تا پایان سال جاری میلادی وجود ندارد.
وی بیان کرد: سال آتی نشستهایی میان سیسی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت دو جانبه در چارچوب روابط راهبردی آنها برگزار خواهد شد.
عبدالعاطی تصریح کرد: ارتباط دادن میان قرارداد گازی مصر و اسرائیل با مواضع سیاسی محکوم است. این قرارداد تنها یک قرارداد اقتصادی و تجاری صرف میان شرکتهای مصری، آمریکایی و اسرائیلی به شمار میرود.
وی بیان کرد: مسائل سیاسی هیچ ارتباطی به این قرارداد ندارند. نباید از آن به عنوان اهرمی برای تحت تأثیر قرار دادن اوضاع داخلی مصر استفاده کرد.
لازم به ذکر است که قرارداد گازی هنگفت مصر با رژیم صهیونیستی در سایه نسل کشی خونین در نوار غزه اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته است.
