به گزارش خبرنگار مهر، نازنین رحیمی با درخشش در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور و کسب عنوان نایبقهرمانی، موفق شد نظر کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری بانوان را جلب کند و به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شود.
این دعوت در حالی رقم خورده است که دومین مرحله اردوی منتخبین رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور از ششم دیماه در کمپ تیمهای ملی بانوان آغاز خواهد شد و این ورزشکار نوجوان قمی به عنوان یکی از نفرات برتر، در جمع دعوتشدگان حضور خواهد داشت.
رحیمی که از استعدادهای شاخص وزنهبرداری بانوان استان قم به شمار میرود، طی ماههای اخیر با عملکردی قابل توجه در میادین رسمی، توانسته است جایگاه خود را در سطح ملی تثبیت کند.
نایبقهرمانی او در رقابتهای کشوری نوجوانان، نقش تعیینکنندهای در قرار گرفتن نامش در فهرست اردونشینان تیم ملی داشته است.
بر اساس اعلام فدراسیون وزنهبرداری، این اردو با هدف ارزیابی فنی، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و انتخاب نفرات نهایی تیم ملی نوجوانان و جوانان بانوان برگزار میشود و ورزشکاران دعوتشده زیر نظر کادر فنی تیم ملی، برنامههای تخصصی تمرینی را دنبال خواهند کرد.
دعوت از رحیمی به اردوی تیم ملی را میتوان گامی مهم در مسیر توسعه ورزش بانوان استان قم و فرصتی ارزشمند برای این ورزشکار نوجوان دانست تا در کنار برترینهای کشور، تجربهای تازه در سطح ملی کسب کرده و مسیر پیشرفت حرفهای خود را هموارتر کند.
