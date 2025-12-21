بررسی ایرادات لایحه الزامات بودجه در دستور کار امروز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳))
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
در جلسه علنی امروز مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
نظر شما