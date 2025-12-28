  1. سیاست
  2. مجلس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

مجلس اجرای آزمایشی ۵ساله طرح تأمین امنیت غذایی در بحران را تصویب کرد

با موافقت نمایندگان طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی پس از لازم‌الاجرا شدن اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی با اجرای آزمایشی این طرح به مدت ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن آن با ۲۰۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن اصلاح شده پس از تصویب پیشنهاد ارائه شده توسط محمدرضا صباغیان به شرح زیر است:

مدت زمان آزمایشی قانون فوق مشتمل بر ۲۷ ماده در جلسه مورخ ۱۱/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد.

بر اساس این گزارش رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون متبوع خود را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن جلسه مورخه ۱۱/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ قانون آئین‌نامه داخلی برای تصویب مدت اجرایی آزمایشی تقدیم شورای اسلامی می‌گردد.

وی ادامه داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این پیشنهاد در کمیسیون رسیدگی شد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی همه حضور داشتند و متن مشاهده شده در ۲۷ ماده در کمیسیون تصویب شد و با مدت اجرایی آزمایشی ۵ ساله موافقت گردید و بنابراین این مواد تقدیم هیئت مجلس شورای اسلامی شد.

گفتنی است طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و دارای ۲۷ ماده می‌باشد.

