به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نتایج حسابرسی، در نیمسال نخست سال ۱۴۰۴ ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان بودهاست. همچنین ارزش داراییهای جاری، موجودی کالا و اموال قبضانبار مجموعاً بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی میشود.
دیوان محاسبات بر تسریع در تعیین تکلیف کالاها با هدف کاهش رسوب طولانی مدت، کاهش هزینههای انبارداری و کنترل هوشمند گردش و موجودی اموال تاکید دارد.
دیوان محاسبات گزارش عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ سازمان اموال تملیکی را منتشر کرد.
