۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۵

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد شش‌ماهه سازمان اموال تملیکی

دیوان محاسبات گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ سازمان اموال تملیکی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نتایج حسابرسی، در نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۴ ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده‌است. همچنین ارزش دارایی‌های جاری، موجودی کالا و اموال قبض‌انبار مجموعاً بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می‌شود.

دیوان محاسبات بر تسریع در تعیین تکلیف کالاها با هدف کاهش رسوب طولانی مدت، کاهش هزینه‌های انبارداری و کنترل هوشمند گردش و موجودی اموال تاکید دارد.

رامین عبداله شاهی

