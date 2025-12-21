به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نتایج حسابرسی، در نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۴ ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده‌است. همچنین ارزش دارایی‌های جاری، موجودی کالا و اموال قبض‌انبار مجموعاً بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می‌شود.



دیوان محاسبات بر تسریع در تعیین تکلیف کالاها با هدف کاهش رسوب طولانی مدت، کاهش هزینه‌های انبارداری و کنترل هوشمند گردش و موجودی اموال تاکید دارد.