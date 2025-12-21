به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به آمارهایی که نشاندهنده عبور کشور از مرز هشدار جمعیتی است، افزود: وقتی با کاهش نیم درصدی نرخ رشد جمعیت مواجه هستیم و پیشبینیها نشان میدهد که این نرخ به سمت منفی حرکت خواهد کرد، دیگر با یک مسئله مقطعی مواجه نیستیم بلکه با بحرانی بلندمدت مواجه هستیم که همه ابعاد اقتصاد، سلامت، رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ باروری در استانهایی مانند گیلان و مازندران باید به عنوان یک هشدار ویژه تلقی شود، گفت: رسیدن نرخ باروری به زیر سطح جانشینی در این استانها نشان میدهد سیاستهای حمایتی از خانواده بهدرستی و بهصورت عادلانه اجرا نشده و نیازمند بازنگری جدی در سطح ملی و استانی هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: سالمندی جمعیت به ویژه در استانهای شمالی، فشار مضاعفی بر نظام سلامت و صندوقهای بیمهای وارد خواهد کرد و اگر امروز برای افزایش جمعیت فعال و نیروی کار برنامهریزی نکنیم، در آینده ناچار به واردات نیروی کار خارجی خواهیم شد که خود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاصی دارد.
وی با اشاره به نشانههای امیدبخش مطرح شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، گفت: افزایش تولد فرزندان سوم و کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول نشان میدهد که خانواده ایرانی هنوز ظرفیت فرزندآوری دارد، اما این ظرفیت بدون حمایت عملی دولت بالفعل نخواهد شد.
عبدلی تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و یکی از محورهای اصلی باید رفع موانع اقتصادی، درمانی و رفاهی خانوادهها، بهویژه در حوزه مسکن، اشتغال پایدار و خدمات سلامت مادر و کودک باشد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جوانان تمایل به ازدواج دارند اما با موانع ساختاری مواجهاند، گفت: کاهش ازدواج بیش از آنکه ناشی از تغییر سبک زندگی باشد، نتیجه فشارهای اقتصادی و کمالگرایی تحمیلی به جوانان است و سیاستگذار باید این واقعیت را بپذیرد.
عبدلی، اصلاح روند جمعیتی کشور را نیازمند همافزایی دولت، مجلس، نهادهای فرهنگی و رسانهها دانست و تاکید کرد: اگر تصمیمهای شجاعانه و مبتنی بر واقعیت اتخاذ شود، میتوان آینده جمعیتی ایران را از وضعیت بحرانی خارج کرد.
