به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی صبح یکشنبه در مراسم آغاز رزمایش زمستانی پلیس راه استان مازندران با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و سایر نهادهای اجرایی اظهار کرد: رزمایش زمستانی پلیس راه با مشارکت گسترده نیروهای امدادی، خدماتی و انتظامی در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح، ۲۴۳ دستگاه خودروی پلیس راه با حضور بیش از ۶۰۰ نیروی عملیاتی فعالیت خواهند داشت و اورژانس و هلال احمر نیز با ۸۰ دستگاه خودرو و ۲۶۰ نیرو در محورهای اصلی و فرعی استان مستقر هستند. همچنین ۱۰ واحد خودرویی دیگر از دستگاه‌های همکار و ۱۶۵ واحد با ۳۵۰ نیرو در اجرای این طرح مشارکت دارند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به آمار ترددهای زمستانی گفت: در زمستان سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تردد خودرویی در استان ثبت شد و این رقم در زمستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تردد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۴ درصدی ترددهاست.

وی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش حجم ترافیک، به‌واسطه هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی، میزان حوادث جاده‌ای در مجموع حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همه عوامل اجرایی و امدادی بوده است.

سردار مفخمی با تأکید بر برنامه‌ریزی زمستان ۱۴۰۴ تصریح کرد: هدف‌گذاری امسال کاهش ۲۰ درصدی تلفات جاده‌ای است که با افزایش سرعت خدمات‌رسانی، مدیریت حوادث ترافیکی، جلوگیری از انسداد محورها و ارتقای ایمنی راه‌ها دنبال می‌شود.

وی همچنین بر لزوم تعامل استان مازندران با استان‌های همجوار برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شرایط خاص تأکید کرد و گفت: توصیه جدی ما به رانندگان این است که پیش از سفر از سلامت فنی خودرو به‌ویژه چراغ‌ها اطمینان حاصل کنند، با توجه به لغزندگی جاده‌ها سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب را حفظ کنند.

فرمانده انتظامی مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.