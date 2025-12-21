به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران در معاملات صبح روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ روندی صعودی را تجربه کرد و شاخص‌های اصلی بازار در همان دقایق ابتدایی با افزایش قابل توجهی همراه شدند. شاخص کل بورس تا ساعت ۹:۲۴ دقیقه با رشد ۲۴ هزار و ۸۹ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۷۲ واحد رسید که نشان‌دهنده غلبه تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز است.

در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت کلی‌تر بازار و عملکرد یکسان نمادهاست، با افزایش ۵ هزار و ۴۸۲ واحدی در سطح یک میلیون و ۷۶ هزار واحد قرار گرفت. رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن بیانگر آن است که علاوه بر نمادهای بزرگ، بخشی از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز با افزایش تقاضا مواجه شدند.

ارزش بازار بورس تهران در این مقطع به حدود ۱۱۵ هزار و ۹۸۶ همت رسید که جایگاه بازار سرمایه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای تأمین مالی اقتصاد کشور تثبیت می‌کند. در جریان معاملات، ۱۴۴ هزار و ۵۲۰ فقره معامله ثبت شد که طی آن، بیش از ۵.۹ میلیارد سهم به ارزش ۴۱ هزار میلیارد تومان دادوستد شد. این آمار نشان می‌دهد جریان نقدینگی در ابتدای معاملات همچنان در سطح بالایی قرار دارد و فعالان بازار با رویکردی محتاط اما متمایل به خرید وارد معاملات شده‌اند.

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز همگام با بورس تهران، روزی مثبت را در آغاز معاملات پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با رشد ۵۸ واحدی به عدد ۳۲ هزار و ۵۲۹ واحد رسید که بیانگر بهبود نسبی تقاضا در نمادهای فرابورسی است. مجموع ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۷ هزار و ۹۱۶ همت و ارزش بازار پایه به بیش از ۴ هزار و ۵۰ همت رسید که نقش قابل توجه شرکت‌های فرابورسی در جذب سرمایه را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای معاملاتی، در بازار فرابورس نیز ۱۱۱ هزار و ۲۴۶ معامله به ثبت رسید و ارزش دادوستدها به بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم معاملات فرابورس ۳.۱۹ میلیارد ورقه بهادار گزارش شده است که حاکی از تحرک مناسب معاملات در این بازار است.

افزایش هم‌زمان شاخص‌ها و ثبت ارزش معاملات قابل توجه در هر دو بازار بورس و فرابورس، نشان‌دهنده بهبود فضای انتظاری معامله‌گران و تداوم توجه سرمایه‌گذاران به بازار سهام است. با این حال، فعالان بازار همچنان تحولات کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت نرخ بهره و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را به‌دقت دنبال می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آتی بورس را در روزهای پیش رو تعیین کند.

در مجموع، آغاز مثبت معاملات امروز می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بازار برای تثبیت سطوح فعلی شاخص‌ها باشد، هرچند تداوم این روند نیازمند حفظ جریان نقدینگی، ثبات متغیرهای کلان و کاهش ریسک‌های مؤثر بر فضای اقتصادی است.