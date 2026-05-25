بورس در آستانه قله ۴ میلیونی؛ جهش شاخص در پنجمین روز بازگشایی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در پنجمین روز معاملاتی پس از بازگشایی و پایان توقف کم‌سابقه ۸۰ روزه، با موج گسترده تقاضا و ورود نقدینگی آغاز به کار کرد. در حالی که تنها یک ساعت از آغاز معاملات گذشته بود، شاخص کل بورس با جهشی بیش از ۶۵ هزار واحدی، در آستانه ورود به کانال ۴ میلیون واحد قرار گرفت که نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سهامداران و بهبود فضای معاملاتی است.

بررسی تابلو معاملات نشان می‌دهد شاخص کل اکنون تنها یک گام تا فتح قله ۴ میلیون واحد فاصله دارد؛ سطحی که از منظر روانی و تحلیلی برای فعالان بازار اهمیت راهبردی دارد. هم‌زمان، شاخص هم‌وزن نیز با رشدی حدود ۲۱ هزار واحدی، بر فراز سطح یک میلیون واحد تثبیت شد که حکایت از مشارکت مثبت نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی دارد.

در معاملات امروز، نمادهای «فملی»، «شپنا» و «وبملت» بیشترین تأثیر مثبت را بر نماگر اصلی بازار داشتند. پیش از آغاز رسمی معاملات نیز داده‌های پیش‌گشایش از تشکیل صف‌های خرید به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دادند؛ رقمی که هیجان خرید و انتظارات مثبت فعالان بازار برای تداوم رشد را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن است که ۶۶۴ نماد در محدوده مثبت معامله شده‌اند که بیانگر برتری مطلق خریداران بر فروشندگان است. این وضعیت نشان می‌دهد بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن دوران احتیاط و نگرانی، اکنون سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت رونق را مخابره می‌کند. با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که تداوم این مسیر صعودی نیازمند پایداری جریان نقدینگی و حمایت عوامل بنیادی در بلندمدت خواهد بود.