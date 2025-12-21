میکائیل موسوی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه جهانی گنبد سلطانیه اظهار کرد: گنبد سلطانیه بهعنوان یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مذهبی کشور که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، مزین به آیات قرآن کریم، احادیث و اسامی ائمه اطهار (ع) و اسماً الهی است و از ارزشهای برجسته فرهنگی و هویتی ایران اسلامی به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این اثر جهانی افزود: میراث فرهنگی استان با جدیت از هرگونه تخلف در حریم و پیرامون گنبد سلطانیه جلوگیری میکند و حفظ این بنای تاریخی وظیفهای ملی برای انتقال آن به آیندگان است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان با اشاره به استفاده از تجارب جهانی در مرمت و حفاظت این اثر بیان کرد: در سفر اخیر مقامات وزارت میراث فرهنگی به استان که حدود یک ماه پیش انجام شد، بر تسریع در روند مرمتها و جمعآوری داربستها تأکید شد و اختیارات لازم نیز به استان تفویض گردید. در همین راستا جلساتی با حضور مسئولان کشوری و معاون عمرانی استاندار برگزار و برنامه کاری مشخصی تدوین شد.
موسوی با بیان اینکه بخش عمدهای از مرمتهای گنبد سلطانیه انجام شده است، تصریح کرد: این بنا دارای ساختاری هشتضلعی با هشت مناره و ایوانهای متعدد است که اکثر ایوانها مرمت شدهاند و در حال حاضر تنها بخشی از مرمت کتیبههای داخلی باقی مانده که با تخصیص اعتبارات جدید، عملیات تزریق و تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: پس از اتمام مرمتهای تزئیناتی، مرمت و ساماندهی محوطه تاریخی سلطانیه در اولویت قرار میگیرد. این محوطه شامل ارگی به وسعت حدود ۱۴ هکتار است که در محدوده شهری قرار دارد و بهسازی آن از مطالبات مردمی و گردشگران محسوب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به میزان اعتبارات مورد نیاز گفت: برای مرمت خود گنبد سلطانیه حدود ۳۰ میلیارد تومان و برای مرمت محوطه و اقدامات پیرامونی در مجموع نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و تلاش میکنیم تا سال مالی ۱۴۰۴ داربستها بهطور کامل جمعآوری شود.
موسوی درباره ساختوسازهای غیرمجاز در حریم گنبد سلطانیه هشدار داد و افزود: در مواردی که تخلف ساختمانی صورت گرفته، از جمله احداث بنای مسکونی با ارتفاع بیش از حد مجاز ۷.۵ متر، اخطارهای کتبی به مالک داده شده و پرونده از طریق مراجع قانونی و قضایی در حال پیگیری است و در صورت صدور حکم، تخریب ارتفاع اضافی انجام خواهد شد.
وی با رد شایعات مطرحشده درباره خروج گنبد سلطانیه از فهرست میراث جهانی یونسکو تأکید کرد: میراث فرهنگی با حساسیت کامل از این اثر جهانی صیانت میکند و اجازه نخواهد داد تخلفات شهری جایگاه بینالمللی گنبد سلطانیه را تهدید کند؛ چراکه حفاظت از این بنا، حفاظت از هویت و تاریخ کشور است.
