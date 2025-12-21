ماندگاری هوای سرد در قزوین؛ بارش برف در راه است

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان قزوین اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا چند روز آینده جو استان نسبتاً پایدار است و توده هوای سرد همچنان در منطقه استقرار خواهد داشت.

وی افزود: از فردا تا روز چهارشنبه، با عبور متناوب امواج تراز میانی جو، افزایش پوشش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و روز چهارشنبه در برخی نقاط شاهد بارش باران و برف خواهیم بود که در مناطق کوهستانی و سردسیر عمدتاً به صورت برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به کاهش محسوس دما بیان کرد: کمینه دمای ثبت‌شده بامداد امروز در شهر آوج به منفی ۸ درجه سانتی‌گراد و در شهر قزوین به منفی ۴ درجه رسید.

آخوندی در پایان با تأکید بر تداوم سرمای هوا، از شهروندان خواست ضمن مدیریت مصرف انرژی، در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های روزمره، به‌ویژه در مناطق مرتفع، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.