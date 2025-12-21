احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارشهای اخیر در کشور، اظهار کرد: بارندگیهای هفته گذشته در بخشهایی از جنوب، غرب، جنوب شرق و شرق کشور مطلوب بوده و در برخی استانها شرایط بارشی به محدوده نرمال یا حتی فراتر از نرمال رسیده است.
وی افزود: استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، بوشهر و فارس طی سامانه اخیر بارشهای قابلتوجهی دریافت کردند، بهگونهای که در برخی از این استانها از جمله کرمان و خراسان جنوبی، میزان بارندگی بیش از حد نرمال ثبت شده است.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: باوجود این شرایط، وضعیت بارندگی در استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز از جمله تهران، البرز، قزوین و سمنان بسیار نامطلوب است و میزان کمبارشی در این مناطق بین ۵۰ تا ۸۰ و حتی در برخی نقاط تا ۹۰ درصد گزارش میشود.
زنگ خطر تنش آبی در تهران؛ فقط ۸ میلیمتر بارش در سال آبی جاری
وی ادامه داد: به طور مشخص، در استان تهران تاکنون تنها حدود ۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده، درحالیکه بر اساس آمار بلندمدت، این استان باید تا این مقطع بیش از ۷۰ میلیمتر بارش دریافت میکرد که این اختلاف، بیانگر وضعیت نامناسب منابع آبی در تهران است.
وظیفه با اشاره به شرایط پیش از سامانه اخیر تصریح کرد: پیش از وقوع این بارندگیها، وضعیت منابع آب و همچنین شرایط زیستمحیطی در شهرها و استانهایی مانند تهران، البرز و استان مرکزی بسیار نگرانکننده بود و متأسفانه در سامانه اخیر نیز این مناطق سهم قابلتوجهی از بارش دریافت نکردند.
وی یادآور شد: هرچند پیشازاین، در دامنههای شمالی استان تهران و ارتفاعات البرز بارشهای مناسبی رخ داد، اما در سامانه اخیر، مناطق جنوبی البرز عملاً از بارندگی مؤثر برخوردار نشدند.
پایداری هوا تا یک هفته آینده
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: بر اساس پیشبینیها، تا حدود یک هفته آینده، بهجز مناطق ساحلی کشور، سایر نقاط با بارش قابلملاحظهای مواجه نخواهند بود و شرایط جوی در اغلب مناطق پایدار خواهد بود.
ورود سامانههای بارشی جدید به کشور از هفته دوم دی
وی ادامه داد: بارندگیهای بعدی احتمالاً از هفته دوم دیماه آغاز میشود، اما این بارشها نیز بهگونهای نخواهد بود که کمبارشیهای انباشتهشده را به طور کامل جبران کند، ازاینرو استانهایی مانند تهران و مناطق مشابه همچنان در شرایط تنش آبی و حتی بحران آبی باقی خواهند ماند.
وظیفه با اشاره به وضعیت دمایی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون، میانگین دمای کشور حدود یک درجه سانتیگراد گرمتر از حد نرمال بوده، اما در هفته جاری وارد یک دوره سرد شدهایم. طی هفته جاری، میانگین دمای کشور بسته به موقعیت جغرافیایی، بین یک تا سه درجه سانتیگراد کمتر از نرمال پیشبینی میشود و این شرایط سرد طی روزهای آینده تداوم خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور درباره تغییرات میانگین بارش کشور نیز گفت: پیش از ورود سامانههای اخیر، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بارشهای کشور کمتر از حد نرمال بود، اما در حال حاضر، میزان کمبارشی در مقیاس کشوری به حدود منفی ۱۰ درصد رسیده است.
وی افزود: بارشهای مناسب در استانهای پهناوری مانند کرمان، خراسان جنوبی، یزد و تا حدودی اصفهان موجب بهبود میانگین کشوری شده، اما باید تأکید کرد که مسئله آب ماهیتی کاملاً منطقهای دارد. بارندگی در استانهایی مانند گیلان یا هرمزگان تأثیر مستقیمی بر وضعیت آبی تهران ندارد و استانهایی نظیر تهران، البرز، مرکزی و سمنان همچنان با کمبود شدید منابع آب و شرایط نگرانکننده مواجه هستند.
احیای دریاچه ارومیه در کوتاهمدت بعید است
وظیفه درباره وضعیت دریاچه ارومیه ادامه داد: بارشهای دو هفته گذشته در استانهای آذربایجان غربی و شرقی تا حدی از شدت کمبارشیها کاسته است، اما این مناطق همچنان با کمبارشی شدید مواجهاند.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: احیای دریاچه ارومیه در کوتاهمدت دور از انتظار است و این موضوع بیش از هر چیز به سیاستهای دولت، بهویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، در زمینه تخصیص حقابه دریاچه وابسته است.
وی گفت: حتی در صورت افزایش ورودی آب، احیای کامل دریاچه که وسعتی چند هزار کیلومترمربعی دارد و نیازمند افزایش تراز آب تا سطح استاندارد و میانگین بلندمدت است، در بازه زمانی کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود، مگر در شرایط کاملاً استثنایی مشابه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که احتمال تکرار آن بسیار اندک است.
وظیفه در پایان تأکید کرد: برایناساس، انتظار نمیرود وضعیت دریاچه ارومیه در آینده نزدیک تغییر محسوسی داشته باشد و بهبود شرایط آن مستلزم برنامهریزی بلندمدت و مدیریت اصولی منابع آب است.
