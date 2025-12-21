نجات جان مادر باردار در عملیات نفس گیر امدادگران بسیج در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش‌های شدید اخیر و وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی شهرستان جاسک، یک مادر باردار ساکن روستای دورافتاده کیایی را در شرایط بحرانی قرار داد.

مسیرهای دسترسی به روستا به دلیل گل‌آلودگی شدید، عملاً غیرقابل عبور شده بود و امکان انتقال بیمار با خودرو وجود نداشت.

تیم امدادی بسیج جامعه پزشکی شهرستان جاسک بلافاصله وارد عمل شد.

امدادگران ابتدا با آمبولانس و خودروهای سنگین تا جایی که ممکن بود پیش رفتند، اما در نهایت ناچار شدند مسافتی حدود ۱۰ کیلومتر را با پای پیاده و در میان گل و لای طی کنند تا به مادر باردار برسند و او را به مرکز درمانی یکدار منتقل کنند.

زهرا برجعلی، مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان جاسک اظهار کرد: همکاران ما در شرایط بسیار دشوار و با عبور از مسیرهای گل‌آلود و سخت‌گذر، با تمام توان تلاش کردند تا این مادر را به موقع به مرکز درمانی برسانند.

وی افزود: خوشبختانه عملیات با موفقیت انجام شد و مادر باردار اکنون تحت مراقبت‌های لازم پزشکی قرار دارد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان جاسک عنوان کرد: این عملیات نشان‌دهنده تعهد نیروهای بسیج جامعه پزشکی است که حتی در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و جغرافیایی، در کنار مردم هستند و برای نجات جان بیماران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.