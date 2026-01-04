نجات بانوی ۷۵ ساله جاسکی در گل و لای سیل

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا برجعلی اظهار کرد: در منطقه گابریک شهرستان جاسک، یک بیمار خانم ۷۵ ساله با علائم فشار خون بالا و کاهش سطح هوشیاری، با وجود وقوع سیلاب و صعب‌العبور شدن مسیرها، توسط اورژانس ۱۱۵ جاسک و با همکاری بسیج جامعه پزشکی به بیمارستان خاتم‌الانبیاء جاسک منتقل شد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان جاسک در افزود: بیمار توسط آمبولانس در حال انتقال به بیمارستان جاسک بود که به دلیل وقوع سیلاب اخیر، خودرو در مسیر با مشکل عبور روبرو شد.

وی بیان کرد: با تلاش نیروهای بسیج جامعه پزشکی که همراه بیمار بودند و همکاری افراد محلی، آمبولانس از مسیر خارج و حرکت آن ادامه یافت و در نهایت بیمار با موفقیت به بیمارستان جاسک منتقل شد.