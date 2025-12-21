نیکزاد: سازمان برنامه و بودجه موظف به پرداخت یارانه نانوایان است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه ظاهراً ایجاد نارضایتی که مأموریت اسرائیل است در برخی اتاقهای تصمیمگیری روال شده است، گفت: امروز نانوا بیچاره شده و یارانه نان به او پرداخت نمیشود.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به نانوایان ابلاغ کرده که قیمت نان را افزایش ندهند تا دولت به آنها ۴۰ درصد یارانه بدهد، اما این یارانه از شش ماه پیش تاکنون پرداخت نشده است.
وی با انتقاد از روند کار سامانه «نانی نو» که به گفته او مرجع فساد شده، تصریح کرد: سالانه آرد زیادی به دست نانوایان نمیرسد و هر کس در این سامانه پول بیشتری میدهد، آرد دریافت میکند و نانوایی که بیکس و کار است، یارانه نمیگیرد.
اسحاقی تأکید کرد: دولت باید یارانه ۴۰ درصدی به نانوایان پرداخت کند تا قیمت نان افزایش نیابد و گفت: قحطی به معنای نبود کالا در بازار نیست بلکه به معنای ناتوانی مردم در خرید کالا است؛ مدیریت کالا باید به گونهای باشد که با کیفیت دست مردم برسد.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: کارگروه آرد و نان به ریاست پورمحمدی از سوی رئیس جمهور تشکیل شد تا مابهالتفاوت یارانه پرداخت شود. رئیس جمهور وظایف این کارگروه را ابلاغ کرده است، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید اعتبار ندارد و قانونی هم وجود ندارد.
نیکزاد ادامه داد: پرداخت یارانه نانوایان بر اساس مصوبه سران قوا بوده است و متأسفانه شش ماه است که این مابهالتفاوت پرداخت نشده است.
وی تأکید کرد: چنانچه پرداخت مطالبات گندم در دستور کار قرار گیرد، لازم است به این موضوع نیز رسیدگی شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است این یارانه را در اسرع وقت پرداخت کند.
