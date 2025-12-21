دانشگاه و حوزه دو بال برای ارتقای فرهنگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان صبح یکشنبه در مراسم وحدت حوزه و دانشگاه گفت: برگزاری این مراسم یاد آوری این مطلب است که حوزه و دانشگاه دو بال برای ارتقای فرهنگ آموزش و عالی هستند.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین وظیفه ما در دانشگاه تربیت نسلی است که مسئولانه و متفکرانه برای کشور خود کار کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به هماهنگی که از گذشته در کشور و استان در این خصوص در بین دانشگاه و حوزه وجود داشته است، بتوانیم کارهای شایسته ای در این مسیر انجام دهیم.

استاد حوزه به عنوان نماینده حوزه در ادامه این مراسم گفت: سنت‌های علمی ارزشمندی در جامعه علمی گذشته داشته‌ایم که باید برای رشد و احیای آنها اقدام کنیم.

حجت الاسلام علی فوتی بافان افزود: از این طریق حوزه و دانشگاه می‌توانند برای حل مشکلات مردم جامعه اقدام کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: وظیفه فعالان در شرایط فعلی در دو بخش حوزه و دانشگاه این است که با شناسایی مشکلات برای رفع آنها اقدام کنند.

وی تاکید کرد: نباید ارتباط دانشگاه و حوزه تنها در حد بر پایی نماز جماعت باشد.

نماینده دانشگاه هم در ادامه این مراسم گفت: همواره در طول تاریخ اسلام نظریه‌هایی برای وحدت حوزه و دانشگاه وجود داشته است زیرا این دو از نظر دین یکی هستند و اگر مشکلی در این خصوص وجود دارد، مربوط به خارج از حوزه و دانشگاه است.

علی زنگویی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بین حوزه و دانشگاه وحدت ایجاد کنیم باید در این خصوص به نظریات موجود بیش از گذشته توجه کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا باید از علوم جدید به خوبی بهره بگیریم تا از این طریق وحدت عملی در مبانی بین حوزه و دانشگاه ایجاد شود.