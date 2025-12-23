به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح سه‌شنبه در دیدار با علی‌شیر ظریفی، معاون اول موزه ملی تاجیکستان که با هدف بررسی راهکارهای گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه میراث فرهنگی، موزه‌داری و تبادل تجربیات تخصصی صورت گرفت، با اشاره به ظرفیت‌های غنی موزه‌ای و تاریخی استان، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین‌المللی، همکاری در حوزه مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی، اجرای پژوهش‌های علمی مشترک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و فهرست‌نگاری و مستندسازی آثار تاریخی، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو و همکاری میان دو طرف به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس تعاملات فرهنگی و موزه‌ای را از ارکان مهم تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور دانست و این دیدار را گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و هدفمند فرهنگی و موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان ارزیابی کرد.

علی‌شیر ظریفی، معاون اول موزه ملی تاجیکستان نیز در این نشست با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، تصریح کرد: توسعه همکاری‌های موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

معاون اول موزه ملی تاجیکستان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، در موزه ملی تاجیکستان هم‌زمان با جشن بین‌المللی نوروز خبر داد و افزود: در مرحله بعد، نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزه‌ها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.