۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

زندیه‌وکیلی: معیشت مردم خط قرمز برنامه‌های اقتصادی مرکزی است

اراک- استاندار مرکزی گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی، تأمین نیازهای اقشار کم‌درآمد و رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، در صدر اولویت‌های این استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: با وجود تغییرات قابل توجه در روند توسعه استان، ظرفیت‌های موجود هنوز فراتر از میزان پیشرفت فعلی است.

وی افزود: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان بیش از میزان فعلی توسعه است اما شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، اجرای برنامه‌های توسعه را با چالش مواجه کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با کاهش منابع و اعتبارات دولتی، استان مرکزی اکنون با محدودیت مالی مواجه است و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دچار چالش شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی پروژه‌های استان به دلیل محدودیت منابع با تأخیر مواجه شده‌اند و این موضوع برای بخش‌های مختلف اقتصادی چالش‌برانگیز است، چراکه منابع موجود تنها قادر به تأمین حقوق کارکنان و پروژه‌های ضروری است.

استاندار مرکزی از برنامه‌های توسعه‌ای و تلاش برای جذب منابع مالی داخلی خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، باید از ظرفیت‌های داخلی استان برای توسعه بهره‌برداری کرده و تلاش مستمر برای ارتقای وضعیت اقتصادی ادامه یابد.

وی تأکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند در حالی که ظرفیت‌های قابل توجهی برای تقویت رشد اقتصادی دارند.

زندیه وکیلی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی مردم استان، حمایت از معیشت اقشار ضعیف و تأمین نیازهای اولیه آنان از اولویت‌های دولت است و اقدامات مؤثر در این زمینه ضروری است.

وی گفت: با وجود پیچیدگی‌های اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و رفع این چالش باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: توسعه استان نیازمند منابع مالی است و جذب و بهره‌برداری بهینه از این منابع مستلزم همکاری نزدیک مسئولان و فعالان اقتصادی استان است.

مشکلات جمعیتی تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و امنیتی مرکزی است

استاندار مرکزی با اشاره به چالش‌های جمعیتی استان گفت: سالمندی جمعیت و تأخیر در ازدواج جوانان، تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و امنیتی کشور محسوب می‌شود و نیازمند توجه فوری و تدابیر ویژه است.

وی افزود: استان مرکزی جزو استان‌های با جمعیت سالمند کشور محسوب می‌شود و در میان سه استان نخست با بیشترین سهم جمعیت سالمند قرار دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران با رویکردی حل‌محور و فرصت‌ساز فعالیت کنند و بانک‌ها و مؤسسات مالی مستقر در استان، ظرفیت‌های خود را در راستای توسعه استان به‌کار گیرند و جذب منابع نیز با رویکردی فعال و مبتنی بر ارزیابی دقیق انجام شود.

وی افزود: مدیران باید تجربه و مهارت خود را برای حل چالش‌های کنونی و پذیرش مسئولیت‌های خطیر به‌کار گیرند.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات جمعیتی و جوانی جمعیت گفت: استان مرکزی با وجود جمعیت سالمند بالا و تأخیر در ازدواج جوانان، با چالش‌های جدی مواجه است.

زندیه وکیلی افزود: وضعیت جمعیت تهدیدی ملی و اقتصاد، امنیت و آینده کشور به آن وابسته است و توجه فوری به جوانی جمعیت ضروری خواهد بود تا از بروز مشکلات گسترده در آینده جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مدیران ارشد باید با درک شرایط اجتماعی و اقتصادی، اقدامات مؤثر محلی انجام دهند تا هم به توسعه استان و هم به بهبود وضعیت کشور کمک کنند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: با همکاری و تلاش مستمر، می‌توان ظرفیت‌های استان را بالفعل ساخته و نقش خود را در خدمت به مردم و تحقق توسعه پایدار استان به‌طور مؤثر ایفا کرد.

نقش فعال بانک‌ها در توسعه استان و جذب سرمایه ضروری است

استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی در توسعه استان گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها و مؤسسات استان، علاوه بر رعایت مقررات، به‌عنوان محرک و شریک فعال در توسعه اقتصادی استان عمل کنند.

وی افزود: بانک‌ها باید با مشارکت واقعی در پروژه‌ها فراتر از دریافت تضمین و سود، به حل چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کمک کنند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های صنعتی و کشاورزی استان به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی استان تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشکل اصلی این واحدها کمبود سرمایه در گردش است.

زندیه وکیلی تأکید کرد: آغاز دقیق و واقعی مشارکت در طرح‌ها و ارزیابی صحیح مشتریان و پروژه‌ها، موفقیت پروژه‌ها و بازگشت سرمایه را تضمین می‌کند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها، مشارکت فعال بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تحقق ظرفیت‌های اقتصادی استان و تسریع روند توسعه را ممکن می‌سازد.

خروج منابع مالی از استان مرکزی نتیجه ضعف تعامل و اختیارات بانکی است

استاندار مرکزی با اشاره به دشواری پرداخت تسهیلات در داخل استان، ضعف تعاملات بانکی و محدودیت اختیارات شعب را از عوامل اصلی خروج منابع مالی استان به پایتخت و سایر استان‌ها عنوان کرد.

وی افزود: مدیران عامل بانک‌ها و معاونان اعتباری باید به‌طور مستقیم و بدون واسطه، پیگیر پرونده مشتریان کلیدی استان باشند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: از این پس تمرکز ویژه‌ای بر موضوعاتی همچون محیط زیست، زیرساخت‌های منطقه‌ای، حمل‌ونقل، زمین و امنیت سرمایه‌گذاری خواهیم داشت تا ظرفیت‌های اقتصادی و عددی استان به‌طور مؤثر فعال شود.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که در جذب سرمایه و حمایت از طرح‌های اقتصادی عملکرد فعال‌تری داشته باشند، به‌صورت جدی مورد تشویق قرار خواهند گرفت و مصوبات این جلسه نیز به‌طور رسمی ابلاغ و پیگیری می‌شود.

استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم ساماندهی ساختارهای اجرایی بانک‌ها در سطح شهرستان‌ها افزود: هر بانک موظف است یک نیروی متخصص در بازاریابی و مذاکره را برای شناسایی و پیگیری مشتریان و طرح‌های تسهیلاتی معرفی کند تا موانع احتمالی سریع‌تر رفع شود.

وی گفت: در صورت وجود محدودیت در اختیارات بانکی استان، مدیران بانک‌ها باید موضوع را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا اختیارات لازم برای استان مرکزی پیگیری و تأمین شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی دشواری پرداخت تسهیلات در استان، چرخه معیوب تعامل و اختیارات است که نیازمند اصلاح بوده و تداوم آن با خروج منابع و آسیب به اقتصاد منطقه همراه خواهد بود.

وی افزود: با تعامل دستگاه‌ها و بانک‌ها و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر استان‌ها اجرای این اقدامات ظرف یک سال، تأثیر مثبت و ملموسی بر اقتصاد استان مرکزی خواهد داشت.

