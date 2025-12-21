به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دولت تایلند در بیانیه‌ای اعلام کرد: بانکوک احتمال دستیابی به آتش‌بس با کامبوج، پس از برگزاری نشست ویژه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور را منتفی نمی‌داند.

در بیانیه دولت تایلند آمده است: از آنجا که کامبوج، آغازکننده درگیری‌ها بوده است، باید پیش از هر چیز، صمیمیت و حسن نیت خود را برای دستیابی به آتش‌بس به‌طور روشن نشان دهد.

دولت تایلند با بیان اینکه از ابتدا خواستار صلحی واقعی و پایدار بوده، افزود: صلح پایدار باید با امنیت و ایمنی شهروندان همراه باشد. بنابراین، بانکوک خواهان اثبات صداقت کامبوج است تا امکان گفت‌وگو درباره کاهش تنش در امتداد مرز فراهم شود.

نشست ویژه وزیران امور خارجه آسه‌آن قرار است فردا دوشنبه (۲۲ دسامبر) در کوالالامپور تشکیل شود.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج، از ۷ دسامبر آغاز شد. در ۸ دسامبر، نیروی هوایی تایلند، زیرساخت‌های نظامی کامبوج را هدف قرار داد. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها و حمله به غیرنظامیان متهم می‌کنند. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، چین و مالزی برای ایجاد آتش‌بس نتیجه‌ای نداشته و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج که شامل استفاده از تانک، پهپاد و توپخانه بوده، تاکنون جان دست‌کم ۱۹ نفر در کامبوج و ۲۲ نفر در تایلند را گرفته است.