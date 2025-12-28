خودشیفتگی به روش ترامپ: شاید آمریکا به سازمان ملل تبدیل شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» با تکرار عادت خودشیفتگی خود، توافق دوباره آتش بس میان کامبوج و تایلند را به نام خود مصادره کرد!

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: خوشحالم اعلام کنم که درگیری‌های ناگهانی بین تایلند و کامبوج به‌زودی متوقف خواهد شد و آنها مطابق با معاهده اصلی که اخیراً توافق کرده‌ایم، به زندگی در صلح بازخواهند گشت! می‌خواهم به هر دو رهبر بزرگ به‌خاطر درخشششان در رسیدن به این نتیجه سریع و بسیار منصفانه تبریک بگویم. این اقدام سریع و قاطع بود، همان‌طور که تمام این نوع مسائل باید باشد! آمریکا، مانند همیشه مفتخر بود که کمک کند!

دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شد: با توجه به تمام جنگ‌ها و درگیری‌هایی که طی ۱۱ ماه گذشته حل و متوقف کرده‌ام، شاید ایالات متحده واقعاً به سازمان ملل واقعی تبدیل شده است، سازمانی که تاکنون در هیچ‌یک از این مسائل، از جمله فاجعه جاری بین روسیه و اوکراین، کمک چندانی نکرده است. سازمان ملل باید فعال شود و در مسیر صلح جهانی مشارکت کند!