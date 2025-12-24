به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع تایلند اعلام کرد نشست کمیته مرزی این کشور و کامبوج برای بررسی برقراری آتش‌بس بین دو کشور در روز شنبه (۲۷ دسامبر) برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، از ۲۴ تا ۲۶ دسامبر، مذاکرات تایلند و کامبوج در سطح دبیرخانه انجام خواهد شد.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) از آغاز مذاکرات آتش‌بس بین تایلند و کامبوج استقبال کرد. نشست ویژه وزیران امور خارجه آسه‌آن، روز دوشنبه (۲۲ دسامبر) در کوالالامپور برگزار شد و طرفین درگیری را به مصالحه دعوت کرد.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج، از ۷ دسامبر آغاز شد. در ۸ دسامبر، نیروی هوایی تایلند، زیرساخت‌های نظامی کامبوج را هدف قرار داد. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها و حمله به غیرنظامیان متهم می‌کنند. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، چین و مالزی برای ایجاد آتش‌بس نتیجه‌ای نداشته و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج که شامل استفاده از تانک، پهپاد و توپخانه بوده، تاکنون جان دست‌کم ۱۹ نفر در کامبوج و ۲۲ نفر در تایلند را گرفته است.