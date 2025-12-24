  1. بین الملل
شروع مذاکرات آتش‌بس بین تایلند و کامبوج

تایلند از شروع دور جدیدی از مذاکرات با کامبوج برای برقراری آتش‌بس در مرزها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع تایلند اعلام کرد نشست کمیته مرزی این کشور و کامبوج برای بررسی برقراری آتش‌بس بین دو کشور در روز شنبه (۲۷ دسامبر) برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، از ۲۴ تا ۲۶ دسامبر، مذاکرات تایلند و کامبوج در سطح دبیرخانه انجام خواهد شد.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) از آغاز مذاکرات آتش‌بس بین تایلند و کامبوج استقبال کرد. نشست ویژه وزیران امور خارجه آسه‌آن، روز دوشنبه (۲۲ دسامبر) در کوالالامپور برگزار شد و طرفین درگیری را به مصالحه دعوت کرد.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج، از ۷ دسامبر آغاز شد. در ۸ دسامبر، نیروی هوایی تایلند، زیرساخت‌های نظامی کامبوج را هدف قرار داد. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها و حمله به غیرنظامیان متهم می‌کنند. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، چین و مالزی برای ایجاد آتش‌بس نتیجه‌ای نداشته و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج که شامل استفاده از تانک، پهپاد و توپخانه بوده، تاکنون جان دست‌کم ۱۹ نفر در کامبوج و ۲۲ نفر در تایلند را گرفته است.

