به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تایلند و کامبوج روز شنبه توافق کردند تا هفتهها درگیری شدید مرزی بین دو کشور به پایان برسد.
وزیران دفاع تایلند و کامبوج در بیانیه مشترکی بر توقف تمامی تحرکات نظامی در مرزها تاکید کردند.
در این بیانیه که از سوی وزارت دفاع کامبوج در شبکههای اجتماعی منتشر شد، آمده است: هرگونه تحرک نیروها باعث افزایش تنشها خواهد شد و تلاشهای بلندمدت برای حل و فصل مناقشات را به شکل منفی تحت تأثیر قرار میدهد.
توافق آتش بس که توسط ناتاپهون ناکرفانیت وزیر دفاع تایلند و تیا سیها همتای کامبوجی او امضا شد، به ۲۰ روز درگیری بین دو کشور پایان داد.
حداقل ۱۰۱ نفر در درگیری مرزی تایلند و کامبوج کشته و بیش از نیم میلیون نفر نیز آواره شدند.
درگیریهای مرزی تایلند و کامبوج، از ۷ دسامبر آغاز شد. در ۸ دسامبر، نیروی هوایی تایلند، زیرساختهای نظامی کامبوج را هدف قرار داد. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیریها و حمله به غیرنظامیان متهم میکنند.
