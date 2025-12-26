به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، منابع محلی اعلام کردند که دولتهای تایلند و کامبوج، درباره آتش بس به توافق رسیده اند.
براساس گزارش رسانههای محلی، قرار است آتش بس بین تایلند و کامبوج، از روز شنبه (۲۷) دسامبر، اجرایی شود.
پیشتر، وزارت دفاع تایلند اعلام کرده بود نشست کمیته مرزی این کشور و کامبوج برای بررسی برقراری آتشبس بین دو کشور در روز شنبه (۲۷ دسامبر) برگزار خواهد شد.
وزارت دفاع تایلند اعلام کرده بود که مذاکرات با کامبوج در سطح دبیرخانه از ۲۴ تا ۲۶ دسامبر برقرار است.
درگیریهای مرزی تایلند و کامبوج، از ۷ دسامبر آغاز شد. در ۸ دسامبر، نیروی هوایی تایلند، زیرساختهای نظامی کامبوج را هدف قرار داد. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیریها و حمله به غیرنظامیان متهم میکنند.
نظر شما