کامبوج از حملات هوایی تایلند خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کامبوج امروز پنجشنبه اعلام کرد که تایلند حملات هوایی جدیدی را با جت‌های اف -۱۶ در استان پره ویهر انجام داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع کامبوج گزارش داد که جت‌های تایلندی صبح امروز مناطق پنوم کموچ و پیک سبیک را بمباران کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع کامبوج در این خصوص آمده است: نیروهای کامبوج با عزم راسخ به حفاظت از تمامیت ارضی و عزت ملی کشور خود ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر، به گزارش وب‌سایت محلی The Nation، ارتش سلطنتی تایلند امروز پنجشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز مجدد درگیری‌ها در ۷ دسامبر، بیش از ۶ ساختمان مورد استفاده شبکه‌های فراملی، از جمله هتل‌ها، را تخریب کرده است.

دیشب، رسانه‌های کامبوج از آرامش در مرزها خبر دادند.

یک فرستاده ویژه چین در امور آسیا نیز امروز برای انجام یک سفر دیپلماتیک به کامبوج و تایلند به منظور ایجاد پل ارتباطی بین دو طرف برای برقراری دوباره صلح در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش‌های خود را آغاز خواهد کرد.

از زمان آغاز درگیری‌ها در ۱۲ روز گذشته، حداقل ۵۵ نفر از هر دو طرف کشته شده‌اند.

این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری این دو کشور در دوران استعمار و بقایای معابد باستانی واقع در مرز است.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا کنون چند بار مدعی موفقیت خود در توافق ۲ کشور بر سر آتش‌بس شده است؛ ادعایی که بانکوک نیز آن را رد کرده است.