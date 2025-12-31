تایلند ۱۸ سرباز کامبوجی را پس از ۱۵۵ روز آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کامبوج، ارتش تایلند پس از درگیری‌های مرزی، ۱۸ سرباز کامبوجی را که به مدت ۱۵۵ روز بازداشت کرده بود، آزاد کرد.

سربازان، ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی از گذرگاه مرزی واقع در استان پیلین کامبوج و چانتابوری تایلند، به کامبوج تحویل داده شدند.

بر اساس بیانیه مقامات دفاعی کامبوج، این سربازان چند ساعت پس از آتش‌بس میان دو کشور که در ماه ژوئیه امضا شده بود، توسط نیروهای تایلند بازداشت شده بودند.

تایلند اعلام کرده بود که در صورت تداوم آتش‌بس بدون وقفه به مدت ۷۲ ساعت، ۱۸ سرباز کامبوجی آزاد خواهند شد.