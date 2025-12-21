آوارگی نزدیک به یک میلیون نفر در مرزهای تایلند و کامبوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور کامبوج اعلام کرد که بیش از ۵۱۸ هزار نفر در این کشور، به دلیل دو هفته درگیری مرزی با تایلند، خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

وزارت کشور کامبوج با اشاره به آوارگی زنان و کودکان افزود: مردم برای فرار از حملات هوایی و توپخانه‌ای جنگنده‌های اف -۱۶ تایلند، مدارس و خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات بانکوک اعلام کرد که حدود ۴۰۰ هزار تایلندی نیز در نتیجه جنگ آواره شده‌اند.

هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها و حمله به غیرنظامیان متهم می‌کنند. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، چین و مالزی برای ایجاد آتش‌بس نتیجه‌ای نداشته و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج که شامل استفاده از تانک، پهپاد و توپخانه بوده، تاکنون جان دست‌کم ۱۹ نفر در کامبوج و ۲۲ نفر در تایلند را گرفته است.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، قرار است در نشست روز دوشنبه در کوالالامپور، تنش‌های تایلند و کامبوج را بررسی کنند.