به گزارش خبرنگار مهر، حنیف شفیعی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برای احداث سد پاوهرود تا کنون یک هزار میلیارد از بیتالمال هزینه شده و برای تکمیل آن به ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.
وی با بیان اینکه کشاورزان منطقه نیز آمادگی دارند ۳۰ تا ۴۰ درصد مشارکت مالی داشته باشند، عنوان کرد: در صورت تکمیل، این سد میتواند نیاز آبی شهرستان را برای ۱۵ تا ۲۰ سال آینده تأمین کند و پس از تکیمل این سد میتوانیم احداث سد کلوچ را ادامه دهیم.
فرماندار شهرستان طارم با بیان اینکه بالادست شهرستان طارم حبس آب اتفاق میافتد، تصریح کرد: رهاسازی آبهای بالادست نیز هیچ گاه به طارم نمیرسد و کشاورزان با مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
وی با اشاره به کاهش بارندگی و خشکسالی ناشی از آن خاطرنشان کرد: کمبود آب سال گذشته مشکلات متعددی برای کشاورزان به وجود آورد، به همین منظور خواستار تقویت حمایت از کشاورزان و ارائه تسهیلات تبصرهای به آنان هستیم.
شفیعی ابراز کرد: سه ناحیه صنعتی در شهرستان طارم داریم که با مشکلات جدی زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکنند و این معضل اگر ساماندهی نشود، آینده سرمایهگذاری و توسعه پایدار منطقه را تهدید خواهد کرد.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت پسماند و جلوگیری از آلودگی زیستمحیطی اظهار کرد: نمیگذاریم وجود پساب و زباله بیش از این شهرستان طارم را آزار دهد.
